Viral en TikTok: Le dona un riñón a su jefa y ella la despide después

Ella contó su historia ante el medio estadounidense The New York Post. Allí aseguró que su jefa estaba muy enferma, por lo que ella decidió donarle un riñón para que pudiera sobrevivir, esto debido a que la mujer estaba en una lista de espera, donde había más de 20 mil pacientes esperando un órgano. Por estas razones, decidió hacer una buena acción y ayudar a su empleadora y se sometió a una cirugía de transplante de riñón.

TikTok ¿Quién es la jefa villana?

La jefa villana se llama Jackie Brucka, de 61 años, quien luego de recibir un riñón de su empleada optó por despedirla, pese a las buenas acciones que tuvo la trabajadora. Ella decidió despedirla cuando, luego de la cirugía, Debbie Stevens tuviera complicaciones que la hicieron faltar a su trabajo.

En TikTok también trascendió que, entre las dolencias que presentó, tenía varios problemas en piernas y en aparato digestivo. Ante esto, Jackie Brucka le dijo a Debbie que debía despedirla debido a que faltaba al trabajo con mucha frecuencia y que si no lo hacía otros trabajadores pensarían que había un trato preferencial.

"Me dijo 'si no lo hago, pensarán que te doy un trato especial'. Es algo doloroso y horrible. Me sentí traicionada",contó Debbie a The New York Post.

El caso ganó popularidad en TikTok y varios internautas se manifestaron en contra de la empleadora de Debbie. "Que horrible mujer", "No debía despedirla si lo hizo para ayudarla" y "Eso no fue justo, que malagradecida", fueron algunos de los comentarios.