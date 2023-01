Viral en TikTok: la nena que festejó su cumpleaños al estilo de Lionel Messi en el Mundial

En las últimas horas se viralizó un video en TikTok, que demuestra que la pasión por Lionel Messi, la Selección Argentina y la Copa Mundial, no para. Incluso, desde los más chicos, siguen festejando el gran triunfo del país y los cumpleaños ahora son distintos.

Pero, la cumpleañera se llevó todas las miradas y se hizo viral en TikTok al lucir una túnica similar al bisht que usó Lionel Messi en el momento de alzar la Copa Mundial. La nena en cuestión recreó esta histórica escena con sus amigos, y en vez de soplar las velas, alzó la tercera.

“Si sos campeón del mundo los pibes y las pibas festejan sus cumples y fiestas como quieren… hermoso esto!”,escribió en sus redes sociales un histórico exfutbolista de la Selección argentina como Juan Pablo Sorín al compartir el video publicado por la usuaria @paulinagimena en Tik Tok.

Cabe destacar que, este tipo de celebraciones se ha vuelto una tendencia en TikTok desde que el conjunto nacional alcanzó el logró máximo en Qatar. Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Julián Álvarez se han convertido en los preferidos de los más chicos.

Furor por Lionel Messi: ya está a la venta la imitación del conjunto que usó en Año Nuevo

Lionel Messi no para de ser noticia, y recientemente acaparó los titulares de la prensa por su particular look de Año Nuevo, que generó comentarios en redes y hasta memes en Twitter. Y lo más increíble, es que ha pasado menos de una semana, y un emprendedor argentino confeccionó la réplica de la camisa y el pantalón.

El comerciante ofrece el conjunto en cuestión en la plataforma de ventas de Facebook 'Marketplace' y lo vende a un poco más de $1000. Fue un usuario de Twitter quien encontró esta réplica en venta de la ropa que usó Lionel Messi y no dudó en compartirlo en la red social del pajarito. “Acá el que no hace plata es porque no quiere”, escribió en el mensaje acompañado de la captura de pantalla de la publicación.

https://twitter.com/caceres_matias/status/1610454095193686016 Acá el que no hace plata es porque no quiere pic.twitter.com/jimeovXhiU — Matías Cáceres (@caceres_matias) January 4, 2023

El Tweet rápidamente se hizo viral en redes, y es que a simple vista, la publicación del emprendedor de Santa Fe muestra un conjunto de una tela que podría tratarse de un raso, tela brillosa y fina ideal para el verano. Y los ocurrentes comentarios por supuesto no se hicieron esperar: “Guchi”, “Truchi”, “Se acercó bastante” y otros que dejaron entrever la creatividad de los usuarios.