Viral en TikTok: La emocionante reacción de una niña sorda al escuchar su voz por primera vez

Kendyl quien tiene dos hermanos, nación sorda, pero los médicos hicieron presión para que los colocara un implante coclear que fracasó debido a sus malformaciones en los oídos. “Me dijeron que lo más probable era que los audífonos no ayudaran y me recomendaron buscar un implante auditivo de tronco cerebral. Opté en contra de eso”, expresó la madre.

¿Cómo es la vida de Kendyl, la niña que cautivó a muchos con su reacción en TikTok?

Antes que la nñla pudiera escuchar su madre trató de evaluar todas las opciones posibles para el bienestar de su hija: “Elegí aprender su idioma, el lenguaje de señas americano, y cuando llegara el momento en el que ella eligiera un dispositivo de asistencia auditiva, la apoyaría por completo”.

Finalmente Kacy tomó la decisión de que su hija probara los audífonos y al momento de ver la reacción de la niña no pudo evitar quebrase: “Estaba tan feliz por ella. Decidió que quería probar audífonos y me preocupaba que no tuviera acceso al sonido que quería. Cuando se escuchó a sí misma, me sentí abrumada de alegría por ella”.

La reacción que conmovió a millones fue cuando Kendyl le da un golpe a sus piernas, mientras sonríe y mueve la cabeza afirmando que puede escuchar, luego comenzó ha realizar muchos sonidos, disfrutando por completo esta nueva expreriencia.

“Creo que su vida cambiará mucho. Ella es sorda y el lenguaje de señas americano siempre será su idioma principal y todos seguiremos aprendiendo más y más”, destacó Kacy y agregó: “pueden ser difíciles y suponen mucho trabajo para ella. Es casi un sonido robótico lo que obtiene y puede ser mucho para ella. Está aprendiendo y esencialmente reconfigurando su cerebro”.

“Definitivamente será un proceso, pero todo depende de ella sobre lo que quiere hacer. Si los odia, entonces podemos dejar de usarlos. Si ella los ama, entonces trabajaremos en escuchar y aprender a verbalizar inglés. Creo que el cielo es el límite para ella. ¡Ella puede hacer cualquier cosa que se proponga!”, cerró la madre muy feliz.