Viral en TikTok: Fue aceptado en Harvard y su festejo causa conmoción

Fue la hermana del joven, identificada en TikTok con el usuario @tawanasauruswreck, quien publicó el video. Aunque ella no estaba con él en ese entonces, se enteró de todo casi al instante porque estaba haciendo una videollamada familiar.

“Las decisiones sobre mi hermano en el ‘Ivy day’”, tiene por título el video viral que compartió, en referencia, según La Vanguardia, al día de las admisiones académicas. Para ser más exactos, tiene que ver con las universidades de la ‘Ivy League’, que, “son consideradas un modelo de excelencia en Estados Unidos”.

Se trató de uno de los intentos de Tinaye para acceder a la educación superior, ya que había postulado a varias universidades y en el clip se aprecia que, junto a su familia, estaba viendo si esas casas de estudios le habían aceptado una beca de estudios, siempre de acuerdo a la citada fuente.

vv proud of tinaye! he’s worked sooo hard for this also forever grateful and proud of zimbabwean-immigrant parents for taking a chance on us #ivyday #ivyday2023 #collegedecision #classof2027