Viral en TikTok: Es novio de una muñeca de trapo y anunció que esperan un tercer hijo

El video acumula más de 200.000 reproducciones, y allí el hombre se filmó junto a la muñeca llamada Natalia, usando camisetas con las inscripciones “Papá de Sammy” y “Mama de Sammy”. Asimismo, la pareja también realizó un “baby shower”.

tiktok12.png

Los usuarios de TikTok enviaron felicitaciones al hombre, mientras que otros se burlaron en la sección de comentarios de la publicación. “Felicidades. Un nuevo miembro para la familia”. “¿Un parto natural o una cesárea?”, “Ojalá tuviera tanta suerte”, “Seguro va a ser todo un muñeco” y ¿No te da miedo esa muñeca?” son algunos de los mensajes.

TikTok: la historia de la novia de trapo

Con anterioridad el usuario confrontó a sus seguidores sobre sus preocupaciones en torno a la extraña relación y respondió: “Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”.

tiktok10.png

Él no es la primera persona que se enamora perdidamente de una muñeca de trapo y decide formar una familia, ya que se registraron algunos casos en otras partes del mundo.

Se trata de un colombiano de 49 años llamado Cristian Montenegro, quien hizo pública su surrealista relación en 2019 . Al anunciar su buena nueva en TikTok lo hizo con una fiesta para dar la bienvenida al bebé que no ha contado con más invitados que sus propios hijos, pero que parece que ha hecho muy feliz al padre.