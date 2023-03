Viral en TikTok: el sándwich en honor a Diego Maradona que causa furor

Parte del éxito del video está dado por el pan que utilizó Donato, uno de color celeste, con un salame italiano de primera calidad, muchas aceitunas negras y la mejor muzzarella de búfala de ese país europeo.

El chef contó que conoció Diego Maradona en 1988, en un partido del Nápoli, cuando él apenas era un nene. Donato trabajó en una tienda de productos gourmet, Ai monti lattari, y fue allí donde empezó a grabar los primeros videos que lo ayudaron a conseguir el título “del rey del sándwich”.

Diego Maradona: la historia del chef

En ahora influencer en TikTok tuvo un enorme éxito y el negocio empezó a abarrotarse de seguidores que querían ver cómo elaboraba sus bocadillos y probarlos, además de escuchar su famosa frase: “¿Con o sin miga?”.

Pero, tuvo un revés cuando los dueños de la tienda en la que trabajaba le prohibieron seguir publicando vídeos para dejar espacio a los clientes habituales y evitar esas concentraciones multitudinarias.

Ante esta imposición, De Caprio decidió colgar un último video en TikTok explicando la decisión sus superiores. “Es su elección, soy su empleado y tendré que hacer lo que me dicen. Ahora te pido una favor: no me pidas fotos o video-saludos porque ya no podré hacerlos“, decía el charcutero a sus fans en ese clip de despedida.

También su cuenta en TikTok fue suspendida y aunque al final volvieron a activarle la cuenta,el tardó para volver a hacer contenido de sándwiches, hasta que tomó una decisión: dejar su trabajo.

Hasta que finalmente el tiktoker se decidió a abrir su propia tienda gourmet el diciembre pasado, y la apodó Con mollica o senza, en honor a la frase que lo hizo famoso.