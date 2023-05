Viral en TikTok: el bartender que cobra venganza cuando no le dan propinas

En TikTok un bartender estadounidense se volvió viral y generó una controversia tras revelar una particular costumbre que tiene en su trabajo con clientes que no le dejan propina o escatiman al dejarle este tipo de gratificaciones.

En el video de TikTok el bartender mostró lo que supuestamente hace cuando se encuentra a disgusto con la propina. El joven, en caso de no recibir gratificación por parte del cliente, prepara los tragos con casi nada de alcohol, "escatimando" la bebida.

Para ilustrar la situación, el usuario puso como ejemplo un trago de vodka mezclado con agua gasificada: en TikTok se puede ver como llena el vaso de soda hasta el tope y luego agrega apenas una "pizca" de alcohol. "Después de preparar el trago, me sirvo el resto del vodka (N. del R.: que le correspondía al vaso del cliente) y me lo tomo en un shot", aseguró el estadounidense.

TikTok: las críticas al bartender

Este video del bartender ya sumó más de 200 mil reproducciones. A una decena de usuarios le causó gracia el video y por ello le enviaron mensajes positivos. Por el contrario, hubo quienes lo criticaron.

"Las propinas no son obligatorias", dijo un internauta. "No podés cobrarle el precio real del trago si realmente hacés eso cada vez que no te dan propina", opinó otro. "Entonces, ¿para qué pago el trago? Si no recibo lo que pido...", expresó un tercero.

Vale destacar que en Estados Unidosno hay ninguna ley que obligue al consumidor a darle una propina al trabajador del restaurante u otro establecimiento. De todas maneras, es una costumbre dejar una gratificación por el servicio.