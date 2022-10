Viral en redes: Se hace un tatuaje con el nombre de su hijo y comete un error

La usuaria viral en redes expresó su molestia por un tatuaje que se realizó con el nombre de su hijo, que por error del tatuador, tenía también errores de ortográfica.

El error del tatuaje viral en redes

La TikToker, quien tenía la intención de recordar de una forma bonita a su hijo, sufrió un revés ya que el tatuador, en vez de escribir Michael, en el brazo donde se tatuó la mujer, se leía Micheal.

A pesar de la responsabilidad del tatuador, la mujer asumió parte del error al no notar que la plantilla usada previamente para guiar al tatuaje, también tenía el mismo error.

Ella explicó que no tiene “absolutamente ninguna excusa para esto” ya que, cuando fue a tatuarse el nombre de su hijo en el brazo, tuvo muchas oportunidades de corregir el error. Sin embargo, ella no notó que la plantilla para el tatuaje era incorrecta, por ello no notó cuando colocaron la plantilla que era incorrecta, y tampoco notó cuando tatuaron el nombre incorrecto.

“¡No es hasta que te quitas el vendaje y vas a tomar fotos de él que ves que el nombre de tu hijo está mal escrito por una eternidad!”, dijo. El video sobre el tatuaje errado ya acumula más de 183 mil visualizaciones y obtuvo comentarios de todo tipo, sobre todo de personas que aprovecharon la particular situación para hacer bromas.

“¿Así que vas a cambiar legalmente la ortografía, obtener una portada / arreglo, o dejarlo correr? ”, dijo @aka_ouisa. “Me di cuenta de que cuando empezaste a hablar yo estaba como “esa es una forma extraña de deletrear Michael” ”, comentó @Bretaña, entren otros.