Viral en redes: le pidió casamiento a su novia en pleno estadio con un chupetín y todo terminó mal

Todo ocurrió en un partido de béisbol de Canadá, cuando un hombre se pone de rodillas en las gradas y le porpone casamiento a su novia, con el estadio repleto de personas. La novia al verlo sacar una cajita no pudo evitar poner cara de sorpresa y sonrojarse, sin embargo no tuvo un final feliz, y la escena se hizo viral en redes.

Después de arrodillarse, el hombre la besó, sacó la tan esperada caja, pero cuando la abrió, en vez de una joya, había un anillo de mentira, de chupetín, lo que ofendió a la chica quien reaccionó de la peor manera. Mientras los fanáticos en el estadio no sabían si aplaudir, reír o quedarse callados por la confusa escena, la joven le dio una cachetada al novio, lo insultó, le tiró la bebida encima y se fue enojada.

Los espectadores por supuesto quedaron atónitos con lo que estaban presenciando, y muchos tildaron de exagerada la reacción de esta novia ante la broma que quiso hacerle su pareja en el estadio. Todo parece indicar que por culpa de la elección del chupetín, no habrá ni boda, ni continuará el noviazgo, y es que la joven se marchó del lugar sin mirar atrás.

Los comentarios tras el video que se hizo viral en redes

Pero no todo terminó allí, el video rápidamente se hizo viral en redes, y los comentarios no paran en TikTok, en su mayoría dándole la razón al hombre y cuestionando el comportamiento de la chica que se fue del estadio: “Ella no vale la pena, hombre. Jajaja qué agresiva”,“Si ella no puede entender una broma, es mejor que no esté contigo”, “Esquivaste una bala, amigo, encontrarás a alguien que te aprecie", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

De hecho, hay quienes creen que el anillo de chupetín era apenas el comienzo de la sorpresa, y que el novio en cuestión también tendría un anillo de verdad, que le daría al final, pero simplemente no tuvo tiempo, porque ella decidió marcharse del estadio.