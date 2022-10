Viral en redes: Influencer estalla contra seguidor que le donó un dólar

Este episodio, el cual quedó registrado en un video, generó indignación en redes sociales. Además de calificarlo como pobre por la donación, también le advirtió que si no se suscribía, lo banearía: “¿Me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé“, dijo Karen Liao en la transmisión.

STREAMER Insulta a seguidor por donarle 1 dólar KAREN LIAO "No seas pobre"

Borraron el video viral en redes

El incómodo momento que protagonizó Karen Liao fue eliminado de su cuenta. Sin embargo, varios influencers guardaron lo sucedido y lo subieron a diferentes plataformas, volviendo viral en redes el contenido por el que recibió severas críticas en su contra.

"Lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, y se queja que le dan poco"; "He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis así bien humilde";"Yo ni un peso daba por la tipa", fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

Karen Liao es una influencer activa en varias redes sociales. Maneja una cuenta de TikTok con 435.500 seguidores, pero todavía es bastante nueva en Twitch, por lo que para aumentar el número de sus suscriptores, elige métodos inusuales, como básicamente chantajear a sus espectadores.