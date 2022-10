Viral en redes: gato fitness suplica que lo dejen usar la caminadora

Viral en redes: perrito se come las ofrendas de un altar el Día de los Muertos

Sin embargo, todo amante de los gatos sabe que se trata de mascotas muy exigentes y en comparación los amos suelen ser condescendientes con sus caprichos. Y esa fue, a grandes rasgos, la historia más reciente sobre mascotas que no solo se hizo viral en redes, sino que causó furor.

Viral en redes: un gato fitness

Todo comenzó cuando la dueña de un felino difundió que su michi fitness adora ejercitarse, y que para ello ha elegido hacerlo en su caminadora. A través de su perfil del TikTok, @leoelmamalon, vemos que la dueña de un gatito llamado Leo le dice: "¡no, hoy no, Leo! ¡Hoy no!", mientras vemos al gatito maullando desde arriba de una máquina caminadora.

En el video viral en redes se ve que él insiste, mientras su dueña le responde: "ahorita ya no vas a caminar, ni traes tantas ganas de caminar", mientras el gatito con manchas voltea hacia la parte posterior, pues asegura que sabe desde dónde se enciende.

"¡Te dije que no! Mañana te voy a poner en la mañana, ahorita ya es muy tarde, ya casi te vas a dormir", le sigue diciendo a su gato. Sin embargo, la dueña termina por ceder y, mientras seguimos escuchando con los insistentes maullidos de Leo de fondo, se dirige hacia la máquina caminadora para encenderla y que su gato la use.

"Siempre me convences", le reclama. Es entonces cuando activa la máquina y le pone un breve ritmo para que su gatito pueda caminar: "yo me siento a mirarte y tú has tus ejercicios", dice mientras vemos a Leo caminando por la banda, sin salirse de ella por bastantes segundos.

Los comentarios no se hicieron esperar: "No puede serrr, el gato tiene más motivación que yo para hacer ejercicio", "Todos pensando que quiere hacer gym y es que el gato se imagina en la pasarela de Victoria's Secret", "Necesito la rutina del michi", "Concentración del mendigo mishi", "No manches, pensé que estaba jugando con eso pero era cierto que el gato está más motivado que uno", "Se salió con la de él", le dijeron.

Hasta ahora el video viral el redes acumula casi 5 millones de reproducciones, más de 600 mil likes y 7 mil 617 comentarios.