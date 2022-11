Viral: la abuela que se hizo un tatuaje por primera vez a sus 85 años y fue de su perrita

“Fui modista casi 40 años, cosí ropa de madrina, de novias, de todo. Y ahora a lo mejor me podría ser algo para mi pero no veo, veo muy poco. Tuve un ACV que me complicó la vista”, contó Tita en una charla con TN. La abuela estuvo en matrimonio durante 28 años, y tras la muerte de su esposo, se aferró al amor de un perro que la acompañó durante 14 años pero también lo perdió.

El motivo detrás del viral tatuaje de la abuela Tita



Tras la pérdida de su mascota, Tita entró en una gran depresión, sin embargo, intentó conseguir otro compañero fiel, y fue en ese momento que apareció Lola en su vida, la perrita que hoy no solo la acompaña en su hogar, también la lleva en un tatuaje.

La abuela y la perrita tuvieron una química desde el primer instante que se conocieron, se acomplaron muy bien a las dinámicas diarias y se convirtieron en mejores amigas. Sofía, la nieta de Tita contó a TN: “Tiene días buenos y malos. Cuando tocan los malos habla de que tiene miedo de morirse mañana, entonces nos agarra y explica las cosas que hace Lola, por si se muere y se queda sola”, detalló.

Y después relató la historia detrás del primer tatuaje de la abuela a sus 85 años: “Ella vio mi tatuaje de una perra fallecida y pensó que era una buena idea tener a Lola con ella para siempre”, sostuvo Sofía. Y Tita confirmó la idea inicial: “La idea del tatuaje nació porque me quería llevar a Lola en el brazo. Quiero que esté conmigo cuando me muera”.