Viral: Grabó un TikTok mientras estaba en una reunión virtual y la echaron del trabajo

"Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un video de TikTok en Internet", comenzó contando la joven y el video se hizo rápidamente viral en redes.

Yep. That happened. I got fired because of TikTok so now I’m starting a company and I’m going to take you along the way with me on TikTok. To the moon? #fired #siliconvalley #startup #horsegirl #storytime