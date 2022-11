Viral: el spot del Mundial Qatar 2022 al estilo de 'Toy Story' que causa furor

Por ejemplo, el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se convierten en Buzz Lighyear y Woody. No cabe duda que los animadores de esta producción, dejaron volar su imaginación y usaron todas las referencias de 'Toy Story' para poner a jugar a las máximas estrellas del Mundial Qatar 2022.

https://twitter.com/brfootball/status/1594275050873667585 THE WORLD CUP IS HERE.



Time to play pic.twitter.com/zULYIdKfud — B/R Football (@brfootball) November 20, 2022

Los futbolistas que aparecen en el spot al estilo 'Toy Story'

Pero ellos no son los únicos jugadores recreados. También aparecen Pelé, Diego Armando Maradona, Peter Shilton, Neymar, Erling Haaland, Virgil van Dijk, Pedri, Kylian Mbappé, Son Heung-Min, Alphonso Davies, Hirving Lozano, Gareth Bale, Weston Mckennie y Harry Kane.

Como era de esperarse, este spot no escapó de las polémicas y la razón, es que aparecen los máximos jugadores menos Robert Lewandowski, ganador del premio The Best FIFA de 2021 y rival de la Selección Argentina en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Una situación que no le agradó a la Federación de Polonia de Fútbol ante Bleacher Report, el creador del video.

mundial toy story.jpg

El video se hizo viral en redes y en solo horas recibió más de 7 millones de reproducciones en Twitter, así como explotó de comentarios por parte de los fanáticos que desde hoy se ponen sus camisetas para apoyar a las selecciones de su país o a su jugador favorito.