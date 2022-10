Viral: el muñeco de 'Alfa' de "Gran Hermano" que ya se comercializa en Argentina

Definitivamente la edad no ha sido un límite para Alfa, y aunque al principio al parecer era subestimado por sus compañeros, la convivencia está fluyendo mucho mejor entre ellos, y él se muestra cada vez más humano ante las cámaras lo que le ha sumado popularidad en las redes sociales, donde lo defienden de los dichos de otros concursantes.

Todo ese cariño ya se ve retribuido en las calles, y se ha generado una eurforia grandísima por este participante, al punto que ya crearon un muñeco con su imagen y nombre, que se viralizó de inmediado y ha sido toda una locura. La cuenta de Instagram 'Milongacustoms' dio a conocer su nuevo producto, son una tienda de artesanos que crean este tipo de muñecos. “Alfa viene zafando cómo loco”, escribieron acompañando la publicación que recolectó cientos de likes y comentarios.

alfa (4).jpg

En la caja del producto se pueden ver algunas de las frases más épicas de "Alfa" desde su llegada a la casa de "Gran Hermano". Además, está la imagen de El Mago sin dientes, quien explicó que conocía al empresario y reveló que eran muy amigos.

Al principió protagonizó varias escenas polémicas dentro de la famosa casa, y muchos adjudicaron esto a la gran diferencia de edad que lo alejaba del resto de sus compañeros. "Alfa" tiene 60 años, sin embargo al poner un pie en "Gran Hermano", aseguró que esto no seria un problema para avanzar en la competencia y alcanzar el premio final.

Las encuestas en redes lo daban como el primer eliminado, pero su actitud fue cambiando con el pasar de los días y pasó de ser uno de los odiados de esta temporada, a ganarse el cariño del público ¿Cómo lo hizo? Te lo contamos:

gran hermano (5).jpg

El jugador se ha mantenido lejos de los escándalos o conflictos que se han generado dentro de la casa, incluso su compañía ya no parece ser incómoda para la mayoría. "Alfa" tiene una rutina que no perjudica a nadie, se levanta bien temprano, hornea pancitos para todos sus compañeros y ayuda no solo en la cocina, también en la limpieza de la casa.

Además, sus anécdotas han hecho reír al público desde sus casas. En los últimos días, los memes inundaron las redes al escucharlo hablar chino, además de inventarse un juego diferente en cada ocasión para entretenerse con los chicos... A decir verdad, le ha puesto la mejor de las ondas a su estadía en "Gran Hermano".