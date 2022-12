Viral: el insólito tatuaje de un hincha con los resultados de la selección Argentina

"Hace 34 años que estoy esperando y no llega... Esto es para valientes", se excusó el argentino cuando un amigo le preguntó por qué había hecho tal locura cuando aún falta mucho camino por definir en el Mundial Qatar 2022. A través de un video donde se escuchan los audios de la charla entre amigos, también se observa la imagen con el resultado final del tatuaje en cuestión.

El tatuaje se lo hizo en el antebrazo y refleja los resultados de los tres partidos de la selección Argentina en esta Copa Mundial de Fútbol, pero los nombres de las selecciones están plasmados con las banderas y el marcador en números, y aseguró que seguirá haciéndolo con los partidos que le faltan por jugar a la selección Argentina.

tatuaje argentina.png

El detrás de escena del tatuaje que se hizo viral

"Esto es para valientes", insistió el hincha argentino en la charla con su amigo, según se escucha en los audios que fueron difundidos a través de un video en las redes sociales y que rápidamente se hicieron virales.

La charla comenzó cuando le envió la fotografía a su amigo con el tatuaje y él le pregunta asombrado: "¿Qué te hiciste, bol...? Flasheaste, hay que esperar un poco”, y el tatuado le responde con convicción: “¿Qué hay que esperar, amigo? Hace 34 años que estoy esperando y no llega. Todos dicen 'Si gano, me la hago, si gano, me la hago'", comenzó diciéndole.

Y más adelante agregó: "Son los mismos que dicen 'Si consigo trabajo, voy a Luján caminando’. ¿Por qué no vas a Luján caminando primero a ver si conseguís laburo? 'Si gano me lo hago', y ahí, ¿qué estás sacrificando? Esto es para valientes, bol... El que no, que se baje antes. Yo estoy re subido”, fue la explicación que le dio a su amigo.