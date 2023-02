Viral: el divertido baile de la reina Máxima y su hija en su viaje por el Caribe

Insólito: abandonaron a su bebé antes del check-in para no pagarle el pasaje

Pero los reyes no viajaron solos, se llevaron a su hija mayor y heredera al trono, la princesa Amalia. En la aparición que hicieron en el festival de carnaval de Aruba, no pararon de causar furor, de hecho hay varios videos que circulan en redes y donde son los protagonistas.

Recientemente, Amalia, se robó toda la atención de los cibernautas por un video que se hizo viral en redes, donde se ve a la reina Máxima en primer plano y a su hija de fondo siguiendo los pasos de una coreografía. La reina destaca por su radiante look y la soltura a la hora de bailar, pero parece, que a la princesa le cuesta un poco más seguir el ritmo.

La escena no pasó desapercibida en redes y una tuitera llamada Jimena Worcel no dudó en postear el video con una declaración: “Máxima es una diosa, y la hija no heredó ni un gen latino”.

Los comentarios en redes por el viral video de la reina Máxima y su hija

El tuit rápidamente se hizo popular en la red social del pajarito, miles de usuarios le dieron “me gusta” al comentario con el material, que además, consiguió más de 100.000 reproducciones.

“Máxima tiene la habilidad de tener onda sin caer en la desubicación. Siempre en su lugar, pero con un twist personal y simpático. No es fácil, no es habitual en los que están en roles similares”, escribió otra usuaria; y una más bromeó: “Siento que a la hija le vendría bien un periodo sabático en Argentina”.

A todos les asombró la gran diferencia entre ambas, pero algunos señalaron que mientras que la reina creció con libertades, el entorno de sus hijas está lleno de protocolos y normas y quizá se les dificulte adaptarse a un contexto más distendido.