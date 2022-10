Viral: diputada paraguaya cantó un famoso tema de Shakira en pleno debate

Es cierto que Shakira es una de las cantantes más exitosas y no hay un tema de la colombiana que no se convierta en un hit, lo que pocos se esperaban es que su música llegara a la política.

El inesperado momento quedó captado por las cámaras del recinto y rápidamente se hizo viral en redes. Al parecer todo se dio en medio de una tensa discusión entre los legisladores, con quienes la diputada no llegó a estar de acuerdo en algún punto. Visiblemente molesta, la diputada les respondión con la popular canción.

“De esta unidad me queda si no decirle: Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo“, cantó la diputada paraguaya.

https://twitter.com/ernestoserrano_/status/1585759262390685696 La diputada Shakira no existe



La diputada Shakira: pic.twitter.com/cUjaGmR5oB — ernesto (@ernestoserrano_) October 27, 2022

La diputada reapareció y contó por qué cantó este tema de Shakira

Aunque el video se hizo viral de inmediato, y los memes, burlas e incluso críticas a la diputada no faltaron, la política se tomó la situación con humor, de hecho también compartió el video en sus redes sociales.

Incluso recibió varias invitaciones de entrevistas tras este inesperado momento, y en una charla con 'A24' dijo: “En realidad es un recurso que nosotros utilizamos a lo largo de este periodo parlamentario... Hay que tener en cuenta que hay una profunda crisis de representación a nivel regional y también en Paraguay”, comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: “La gente ya no cree en sus congresos y que los senadores y diputados puedan darle alguna solución a los problemas que les aquejan. La política se ha desentendido mucho de la vida cotidiana del ciudadano y en ese sentido a veces las minorías tenemos que recurrir a la creatividad para llamar un poco la atención“, se sinceró.