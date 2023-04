Una mujer se casó con el desconocido que le donó su hígado ¡Increíble!

Hace algunos años el pequeño pueblo Frankfort ubicado en Illinois, Estados Unidos era poco conocido, hasta que una particular historia dio la vuelta al mundo, luego de que un hombre decidiera donarle su hígado a una mujer que no conocía.

Este hombre tan generoso se llama Chris Dempsey , quien hasta el 2014 jamás se había cruzado con Heather Krueger a quien le diagnosticaron una enfermedad hepática y además le dijeron que tenía solo un año de vida si no encontraba a un donante compatible.

Luego de que toda la familia comenzara una intensa búsqueda, uno de sus primos llegó a su trabajo comentando la historia, que conmovió mucho a un compañero, siendo este Chris que de inmediato fue a hacerse unos exámenes para ver si era compatible.

image.png

Una vez se sometió a las pruebas, los resutados indicaron que si era compatible, por lo que manisfetó a su compañero que le avisara a Heather y a su familia que tenía donante, a cambio de nada y ni siquiera pedir una foto para ver como era.

¿Qué sucedió luego del transplante de hígado a Heather Krueger?

Además de ser su donante, noticia que el mismo deció compartila con Heather, Chris también realizó una colecta junto a grupo de motocilistas para poder financiar los medicamentos de Heather, los cuales eran muy costosos.

Finalmente y luego de varios analisis de laboratorio, llegó el día, que fue el 16 de marzo del 2015, cuando los médicos le extirparon el 55% del hígado de Chris y se lo colocaron a Heather. La operación duró 8 horas y fue todo un éxito.

Después de haber finalizado el proceso, ambos comenzaron su recupreación al mismo tiempo, por lo que comenzaron a darse cuenta que tenían gustos comunes y luego de un tiempo se enteraron que se habían enamorado.

image.png

Sin embargo, ninguno de los dos lo manifestó, debido a que ella necesitaba un año más de recuperación, por lo que meses después, el decidió llevarla a comer a lo más alto del edificio Hancock para luego aprovechar el momento y pedirle casamiento, algo que Heather respondió un con contundente si.

"Si no fuera por él, yo no habría llegado a Navidad. Es una persona desinteresada, valiente. Estaba perfectamente sano y me donó su hígado sin conocerme", expresó Heather que además reveló que aunque para muchos parecía obligación, resultó ser amor verdadero.

"Eres el hombre más increíble que haya conocido. Crees en mí y me haces sentir sensacional cada día de mi vida. Por vos, río, sonrío y tengo un sueño nuevamente. Tengo un ángel mirándome. Sos el amor de mi vida", le confesó Heather a Chris al momento de casarse.