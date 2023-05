Una joven dejó sus estudios de medicina y ahora gana miles de dólares de una insólita manera

image.png

Gracias a esta nueva manera de producir dinero, Latiesha no solo puede vivir sin preocupaciones por el dinero, sino que también pudo cancelar una deuda de 11 mil dólares. Debido a esto, decidió dejar sus estudios de medicina, gracias a que esta actividad le genera muchos ingresos.

Cómo una joven decidió dejar sus estudios de medicina para dedicarse a vender su saliva

Latiesha Jones contó que un día decidió abrir una cuenta en OnlyFans para poder ganar un poco más de dinero, debido a que no le alcanzaba con lo que ganaba en su trabajo, cuando de pronto le comenzaron a enviar solicitudes muy extrañas como la venta de saliva.

“Cuando me pidieron por primera vez una botella de mi saliva, al principio pensé que era una broma y que no podía ser serio hasta que me di cuenta de que lo era: acepté y pedí 372 dólares. Ese fue el número más alto en el que pude pensar. Luego, me pidió mis datos bancarios y pagó. No podía creer lo fácil que era”, expresó.

A partir de ese momento, no lo dudó y comenzó a vender muchas botellas por cientos de dólares: “Lo mido por cada cliente: si sé que pagarán mucho, cobraré más (...). Negocio hasta cierto punto, pero no vendo por menos de US$248”, agregó.

“Lo máximo que he ganado con saliva es 1.864 dólares. Sabía que el tipo tenía dinero y estaba feliz de pagarlo", sumó y agregó lo feliz que esta al ganar tanto dinero: “Nunca supe lo que se sentía salir y comprar lo que quisiera”.

De igual manera confesó que este trabajo le ha servido para para pagar deudas, comprara un caballo a su hermano y hasta para adquirir una segunda casa: “Nunca pensé que esta sería mi carrera, pero estoy feliz de que lo sea. Me encanta“.