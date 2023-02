Una joven de 21 años dice ser Madeleine McCann y pide una prueba de ADN para demostrarlo

Mucho tiempo ha transcurrido desde la misteriosa desaparición de la niña Madeleine McCann, cuando la policía, sus padres y muchas personas que estaban en su búsqueda no pudieron dar con su paradero y además tampoco pudieron dar con los culpables.

"Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Yo soy Madeleine McCann, creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN", escribió la joven a través de sus redes, pidiendo con mucha insistencia la prueba.

"Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame", destacó la mujer haciendo referencia que en muchas ocasiones ha intentado hablar con las autoridades sobre ello.

image (31).jpg

"Tengo ojos parecidos, forma de cara, orejas, labios, tenía el espacio entre los dientes", insistió y agregó:"pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Se trata de vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos".

"Recuerdo que vi tortugas en la playa. No veo a mi familia en este recuerdo", finalizó la supuesta Madeleine McCann contando algunos recuerdos de su infancia.

¿Qué dijo la hermana de Amaia Montero sobre su supuesta desaparición?

Son muchas las personas que se han preocupado por Amaia Montero, luego que se convirtiera noticia por su supuesta desaparición tras un enigmático mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió.

Todo comenzó con una fotografía donde la artista mostró una apariencia que encendió las alarmas de todos. En la imagen en blanco y negro, se observa a la ex vocalista de "La Oreja de Van Gogh" despeinada, con el cabello corto como nunca lo habia usado, con evidentes ojeras, rasgos cansados y con mirada perdida.

image.png

De inmediato el nombre de Amaia Montero ocupó los titulares de la prensa de entretenimiento, pero su hermana rompió el silencio hace apenas unas horas y aclaró algunas cosas sobre su supuesta desaparición. Según el diario ABC de España, Idoia Montero habló en 'Espacio Público' y aseguró que su hermana no está travesando su mejor momento, pero prefirió mantenerse al margen y dijo que será la cantante, quien deba pronunciarse al respecto.