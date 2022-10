Una colombiana se hizo viral en redes por un suceso inesperado al llegar a Argentina

Intenta primero rellenar y al final maquillas los bordes… así yo aprendí más fácil! Práctica y me cuentas @dianahenaomakeup Intenta primero rellenar y al final maquillas los bordes… así yo aprendí más fácil! Práctica y me cuentas Bad Habits - eydrey

La historia viral en redes dejó ver cómo, aunque en Latinoamérica en la mayoría de los países se habla idioma español, en cada país varían mucho las palabras y también el acento y la forma de hablar, por lo que se nos hace difícil entendernos algunas veces.

Viral en redes: del "venís sola" a "Venezuela"

La anécdora de Diana Heano ya suma más de 7 millones de reproducciones y acumula más de 1 millón de me gusta. Se trata de una maquilladora que relata con mucha simpatía su historia en Argentina.

La mujer comienza diciendo: “La primera vez que llegué a Argentina, en migración me dicen: ¿Venezuela? Y yo, Colombia”. El agente migratorio le repitió tres veces la palabra “Venezuela” mientras que ella seguía repitiendo, cada vez más confundida, que era de Colombia. De hecho, se ríe al recordar que por más que ambos hablaran español ella empezó a hablar con señas.

Cuando la situación parecía no tener salida, un argentino que se encontraba en la fila se asomó detrás de ella y aclaró el malentendido: “Se me arrimó por un ladito y me dijo: que si venís sola”.

La mujer viral en redes contó que, mientras el trabajador del aeropuerto le había estado preguntando “¿venís sola?” ella había estado entendiendo “Venezuela”. Ambas expresiones se prestan a confusión cuando son dichas con mucha rapidez.

En los comentarios, los internautas afirmaban que los argentinos tienen un modo muy veloz de hablar. Algunos otros dijeron que la anécdota les recodaba la “película de Tarzán”.