Tiembla Rihanna: el asombroso parecido de una TikToker brasileña con la cantante

Si bien dicen que todos tenemos un doble en el mundo, nadie esperaría encontrar a alguien con tanto parecido sin ser familiares, y esto le pasó a Rihanna. Desde hace algún tiempo una influencer brasileña se hizo viral por ser idéntica a la famosa cantante y los cibernautas no paran de sorprenderse.

Tanto es su parecido, que muchos la han confundido en la calle con la verdadera Rihanna y sus videos se han hecho populares en las diferentes redes sociales. Lo más gracioso, es que la cantante sabe de su existencia, y lejos de desmentir que se trata de ella, le sigue el juego, enloqueciendo a los fanáticos.

Aunque hace contenido para redes bastante variado, de maquillaje, pautas para marcas y moda, en todos sus posteos es común encontrar comentarios donde los cibernautas le comentan sobre su parecido con Rihanna, y es que claramente no pasa desapercibida.

Por ejemplo, hace meses confundió no solo a fans sino a medios de comunicación haciéndose pasar por Rihanna a propósito de rumores de una visita de la cantante a Brasil. Los vídeos se hicieron virales, en los que aparecía la brasileña entre la multitud simulando un vientre falso en el aeropuerto de Cumbica acompañada de un equipo de guardaespaldas.

"Se parece más a Rihanna que la misma Rihanna", "Rihanna no mientas, sabemos que eres tú", "No lo puedo creer, alguien está mintiendo", "Son gemelas separadas al nacer" o "Me la encuentro en la calle y juro que le pido un autógrafo", son algunos de los comentarios en redes.