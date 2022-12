'Qué mirás bobo': Antonela Roccuzzo imitó la frase de Lionel Messi en un divertido video que se hizo viral

Pero no solo con este video se demuestra que Antonela Roccuzzo comparte hasta las frases más polémicas con Lionel Messi, pues en sus historias de Instagram también compartió una imagen que decía la ahora popular frase, y fue vista por sus millones de seguidores, que no paran de hacer memes y reír por el inesperado momento.

El Kun Agüero contó todo sobre la viral escena de Lionel Messi

Este viernes se vivió un partido de infarto en el Mundial Qatar 2022, en el duelo de la selección Argentina ante Países Bajos, donde se definió el pase a la semifinal con mucha tensión, tras la extensión de tiempo y una ronda de penales que dejó el marcador a favor del equipo de Lionel Scaloni.

Pero esta tensión no solo se vivió con los jugadores en la cancha, pues al finalizar el partido y salir victoriosa la selección Argentina, los ánimos se caldearon entre ambos equipos y Lionel Messi, protagonizó una escena que rápidamente se hizo viral en redes, donde se le ve enojado.

"GOOD LUCK, TOMATELA"



El Kun explicó qué pasó entre Messi y Weghorst en el final del partido y contó qué le dijo al jugador de Países Bajos.

"¿Qué mirás bobo? Andá para allá", fue la frase que dijo el capitán argentino mientras daba una nota para TyC Sports, y todo quedó registrado en un video. Pero la gran pregunta en redes era saber a quién le había dicho estas palabras y fue el Kun Agüero, quien reveló el detrás de escena.

Durante una entrevista para ESPN, el exfutbolista argentino contó: "El 19 le empezó a decir 'eh Messi, come here'", dijo sobre el jugador de Países Bajos que quería provocar con Lionel Messi. Y más adelante agregó: "Le digo 'ya está, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás?'", contó. Sin embargo dijo que todo terminó bien, se dieron las manos aunque no con la mejor cara: "Le dije 'no le hables a Messi'. Y 'good luck, tomatela'", cerró entre risas.