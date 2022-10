"No me gusta trabajar": se hizo viral en redes cuando pidió manutención a sus seguidores

Como era de esperarse y con este tipo de petición, la mujer de 33 años de edad se hizo viral en redes al decir que que ella nació para otra cosa y que no pediría este tipo de cosas si no se tratase de un asunto de extrema urgencia.

“‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, dijo en el video.

Las complicaciones económicas de la joven

El clip llamó la atención de los usuarios de la plataforma y superó las ocho millones de visualizaciones y como era de esperarse, las personas reaccionaron de mil maneras. Mientras unos le mostraron su apoyo, otros se le burlaron y hasta la calificaron como fantasiosa. Otros más se le preguntaron si hablaba en serio o si se traba de una broma.

El video viral en redes causó tal impacto que Nahir le pidió a sus seguidores que dejaran de compartir el video, ya que varias cadenas de televisión se habían puesto en contacto con ella para hacerle una entrevista e indagarle acerca de cuál sería el trabajo de sus sueños.También dijo que, por el contenido del video, le podrían quitar a sus hijas.

Vale destacar que Nahir había solicitado a la solidaridad de sus seguidores cuando contó que su canal de YouTube había sido cerrado; por ende, no podía reclamar el dinero de las vistas de su canal; por eso, solicitó ayuda para poder reunir el dinero para pagar el alquiler de donde vive, la tiktoker, finalmente, logró reunir el monto del arriendo.