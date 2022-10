La insólita historia de la mujer que rechazó una herencia de 4.000 millones de euros

Son un total de 4.000 millones de euros los que le corresponden, pero la razón por la que la mujer austríaca de 29 años no quiere cobrar dicha herencia es netamente por cuestiones ideológicas y porque según ha dicho, no siente la necesidad de ser millonaria : "Gestionar ese patrimonio lleva mucho tiempo, no es mi proyecto de vida", ha repetido en varias entrevistas.

La joven es descendiente de los fundadores de la empresa química Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), una de las más grandes en todo el mundo. Y es que su abuelo Friedrich Engelhorn abandonó la compañía en el año 1883 e invirtió todo su dinero en la farmaceútica Boehringer Mannheim.

Aunque uno de sus nietos dirigió la empresa hasta 1997 y luego la vendió. Marlene es totalmente diferente y tiene intereses opuestos sobre el dinero de su familia.

Los motivos por los que esta mujer rechaza la millonaria herencia

Una de las razones más curiosas que ha dado Marlene para no aceptar el dinero, es que a su juicio, la herencia multimillonaria le traería problemas personales de toda índole: "no podría ser feliz... Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", fueron sus palabras.

Mientras tanto, Marlene fundó una iniciativa que lleva por nombre 'Taxmenow' junto a 42 herederos multimillonarios, con el fin de buscar la justicia social, la igualdad de género la equidad intergeneracional y una mayor carga impositiva para los más ricos, entre otros puntos.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, declaró en una entrevista con la BBC.

Un dato no menor, es que según la revista Forbes, Marlene Engelhron, descendiente de Friedrich Engelhorn y su abuela Trudl, se ubica entre de las 700 personas más ricas del globo.