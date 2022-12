La historia real de la foto viral en el semáforo durante los festejos por la Selección Argentina

Uno de ellos ocurrió en La Plata, cuando entre los festejos, la fotógrafa Flor Domínguez (@florlafotografa) publicó la imagen de una pareja besándose sobre un semáforo y la foto no tardó en hacerse viral.

seleccion argentina.png

Pero ahora, la protagonista del famoso beso contó qué fue lo que ocurrió. Se trató de una imagen viral que destacó entre todas las que hubo sobre el festejo. La foto se ganó un ligar especial, por ser una de las más románticas en la que un chico y a una chica besarse sobre un semáforo de las calles 7 y 50.

La protagonista de la foto viral se llama Violeta y ahora contó lo que ocurrió, que en realidad el joven con quien se besa no es su pareja. “Qué chulo, chicos. Me mira como si fuese mi novio. Lo peor es que lo conocí en el semáforo”, escribió en el tweet de la foto. “Mi viejo llega a ver la foto en el semáforo y me revienta la cabeza”, sumó.

La foto viral y sus protagonistas

Tanto Violeta como Gonza, el chico del beso viral, compartieron las imágenes en sus redes sociales con posteos que reflejaron la emoción del momento. “Llegamos después de mucho sufrimiento a la final de la copa del mundo y todo es alegría, me llevo este día y a todos sus momentos al cajón de los recuerdos”, escribió él.

beso2.png

Violeta había subido una historia a Instagram donde se los ve minutos antes de que ocurriera el beso. Se trató de algo tan viral que hasta Lali Espósito la compartió en sus redes.

El próximo domingo a las 12 Argentina y Francia protagonizarán la final del Mundial Qatar 2022. “La Albiceleste" llega de golear 3-0 a Croacia, mientras que "Les Bleus" derrotaron 2-0 a Marruecos, la gran revelación del torneo.