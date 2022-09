La abuela mundialista: se hizo viral en redes por completar dos álbumes con su jubilación

La historia del nene que dibujó el álbum del Mundial 2022 porque no podría comprarlo

Pero no solo consiguió llenar uno, sino que completó dos álbumes y aseguró que lo hacía para regalarle esa felicidad a sus nietos. Ana tiene un total de 15 nietos y contó que de ellos, hay seis que tienen entre 3 y 16 años, y es por quienes se unió a la fiebre mundialista con lo que recibe de jubilación.

La abuela sorprendió con su estrategia para lograr llenar el tan buscado álbum y conseguir todas las figuritas en tiempo récord, por lo que se hizo viral en redes. “La Municipalidad de Godoy Cruz organiza encuentros dedicados al intercambio de figuritas , voy siempre, llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotado los números de las que les faltan y otros directamente van con el álbum”, contó Ana sobre el Mundial 2022.

Diseño sin título (59).jpg La abuela Ana logró completar dos álbumes del Mundial 2022

La jubilada de Mendoza, contó su gran antecedente como coleccionista, y es que hace cuatro años para el Mundial Rusia 2018 llenó un total de 15 ediciones impresas, una por cada nieto, solo que en esa ocasión su historia no se hizo tan viral en redes como en esta ocasión. "Para ellos estoy juntando las figuritas y ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”, adelantó Ana del Rosario Mulet.

Ana se define como una apasionada por el fútbol y empezó con su alegre hobby en 1978 y lo hizo perdurar en el tiempo para disfrutar con los pequeños de la familia, y para este Mundial 2022 ese sentimiento se ha intensificado. “Gasto la jubilación en figuritas y le digo la verdad, no sé cuánta plata llevo gastada, pero no me preocupa”, dijo con humor.