Insólito: Dibu Martínez no llegó a la foto grupal tras la victoria y así lo solucionaron

Como en cada partido, los futbolistas de la Selección argentina se sacaron la típica foto grupal en el vestuario en donde no faltaron las risas y la emoción por haber llegado nuevamente a una final mundialista. Sin embargo, Dibu Martínez, uno de los protagonistas del equipo, no participó y que se quejó: “Me re limpiaron”, "Ah tranqui, no quería estar en la foto", "Gracias por esperarme".