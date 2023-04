¡Increíble! El asombro de un piloto al captar un objeto volador no identificado

Jorge Arteaga fue el piloto encargado de publicar este momento que de inmediato comenzó darle la vuelta al mundo: “El vídeo es auténtico fue grabado por mi a las 13:00 hrs, primero hubo un acercamiento con el objeto que estaba estático flotando en un punto especifico entre Medellín y Santa Fe, me paso por un lado con el copiloto que venía conmigo”, declaró el piloto.

¿Puede ser un Ovni lo que vio el piloto cerca de Medellín?

Luego de haber vivido la situación, el piloto estaba seguro que era algo muy especial lo que ocurrió: “Filmo el objeto cuando estoy virando. El objeto se mueve un poco, entonces lo empiezo a cazar con el avión, y yo ya en el avión voy y lo cazo. En el momento que lo estoy cazando y me estoy acercando hacia él; ya el objeto se mueve hacia nosotros”, reveló.

“Eso fue a 12.500 pies, la temperatura arriba es de 5 grados, más o menos. Y te soy sincero, un globo solar en ese punto no creo que llegue hasta allá y un globo de helio, el globo de helio es menos denso que el aire. Pero llegar a 12.500 pies, mira que no tiene tira, no tiene nada, un globo de helio no, hasta allá arriba no”, destacó.

El video se está dando a conocer hace poco generando una gran cantidad de comentarios, a pesar que el hecho sucedio hace mas d eun año, pero continúan revisando con herramientas tecnológicas si de verdad se puede tratar de un Ovni.

“Que la comunidad internacional del fenómeno UAP suscriba el dictamen general, quienes sin duda han venido confirmando la valides de este extraordinario avistamiento que con los análisis ya publicados por diversos expertos nos dirige al origen no humano en este UAP”, manifestó el ufólogo.