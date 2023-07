Estadounidense reacciona al juego de Lionel Messi y se vuelve viral: "La MLS está bendecida"

Al hacer un repaso sobre los mejores goles del capitán de la Selección Argentina, actual campeona del mundo, su respuesta causó sensación y llamó la atención de las redes sociales.

“Por si no lo saben, soy estadounidense, vivo en Louisiana, que no es tan lejos de Florida y algo ha pasado allá recientemente: Messi, el mejor de todos los tiempos, fue fichado por el Inter Miami y estoy muy emocionado de ver lo que hará en el fútbol de EE.UU.”, inició diciendo el youtuber.

Aunque McKinney no puso en entredicho la calidad que tiene el rosarino en fútbol, sí se cuestionó sobre la posibilidad de que Lionel Messi sea uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. La duda la despejó teniendo una perspectiva completa con un video viral con los highlights de La Pulga.

El tema que llamó la atención del estadounidense es la apariencia de Messi. “He visto fotos de él sin barba y lo prefiero con ella... lo hace ver experimentado... no sé si han visto Avengers: Infinity War cuando Chris Evans aparece con barba como el Capitán América... a eso me refiero”, dijo el youtuber.

AMERICAN REACTS to Lionel Messi - WORLD CHAMPION *I CAN'T BELIEVE I MISSED THIS!!!*