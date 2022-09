¡El sueño del pibe! Viajó a París a un torneo de peluquería y conoció a Lio Messi en su casa

Algo insólito sucedió, el argentino consiguió la dirección de 'La Pulga' gracias a un barrendero de la zona. Matías se puso como objetivo lograr dar con el paradero de Lio Messi y lo logró, si bien confiesa que no fue algo planificado, esperaba que su aventura resultara con un final feliz.

"Yo conseguí la dirección de la casa pero después ya estaba en el destino si ella me atendía o no. Yo me paré frente a la casa de ellos con el bombo que le pedí a un luthier amigo para llevarle a Messi como regalo, con la camiseta de la Selección argentina, las banderas y estuve tres o cuatro horas esperando hasta que ella apareció”, recordó el joven en conversación con TN.

Diseño sin título (17).jpg

Su primer intento, con el recibimiento de Antonela Roccuzzo

La travesía comenzó cuando su amigo lo pasó buscando por el hotal donde se hospedaba, de allí la siguiente parada fue el estadio del PSG y la última parada era visitar el barrio donde vive Lio Messi.

Entre risas, el joven que es la envidia de todos ahora, cuenta que no contaba con el dinero para pagar un taxi a esa distancia, por lo que al día siguiente continúo su aventura solo y en bici. Pedaleó más de 10 kilómetros con un bombo y sin seguridad de que se encontraría con el jugador.

"Llegó Antonela con los nenes, su familia y lo primero que hice fue mostrarle la bandera de mi provincia, Santiago del Estero, y el bombo con la imagen de Messi", rememoró. En ese instante contó que Antonela lo miró , sonrío y entro a la casa con su familia. Al rato volvió la argentina y recibió los obsequios.

"Le conté que el bombo lo había hecho un amigo mío y que yo había estado en el Mundial de Peluqueros, que había salido quinto y ella me felicitó y ahí le di las cosas", dijo.

Diseño sin título (18).jpg

¿Cómo fue el encuentro de Matías con Lio Messi?

Pero la mejor parte vendría después, cuando en medio de la charla Anto le dice que Lio Messi regresa a casa al día siguiente, y que seguramente estaría dispuesto a recibirlo. Tal cual sucedió y hoy puede resumir su encuento con el futbolista en una frase: “Conocerlo fue todo”, expresó impresionado del momento que vivió inesperadamente.

"Vi salir a Leo como a las 8 de la mañana, entiendo que para ir al entrenamiento del PSG, yo levanté la bandera argentina y seguramente me vio, pero no paró. Eran cerca de las 15 horas cuando veo que vueleve el vehículo que había salido, entró al garage y el chofer me hizo una seña para que vaya. Me acerqué y ahí Messi se bajó y yo no lo podía creer, verlo por primera vez, sencillo como es él, increíble", cerró.