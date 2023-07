El impresionante video de la NASA que hace posible viajar por 5000 galaxias

image.png

Un segundo del video equivale a un viaje de 200 años luz en el espacio y a su vez ver la misma cantidad de años en el pasado, algo que impresionó a muchos. A medida que transcurre la visualización, se puede observan las galaxias más lejanas, apreciándose las diferentes etapas de la evolución de la historia y del universo.

La NASA mostró todas las galaxias hasta después del Big Bang

Con frecuencia las apariencias de las galaxias cambian, reflejando el hecho de que los objetos más lejanos se observar en épocas pasadas del universo cuando estas estaban menos desarrolladas. El video finaliza en Maisie, la cual se formó 390 millones de años después del Big Bang, es decir hace unos 13.400 millones de años.

“Maisie no es solo una de las primeras galaxias extremadamente distantes y brillantes encontradas por el JWST, sino que también es un ejemplo de una galaxia temprana que solo este telescopio espacial ha podido observar”, revelaron en RT.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuiCGfApPGG%2F%3Figshid%3DNjFiZTE0ZDQ0ZQ%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by NASA (@nasa)

“Antes no podíamos estudiar galaxias como la de Maisie, porque no podíamos verlas. Ahora no solo podemos encontrarlas en nuestras imágenes, sino que también podemos averiguar de qué están hechas y si difieren de las galaxias que vemos cerca”, expresó Rebecca Larson investigadora del Instituto de Tecnología de Rochester en los Estados Unidos.