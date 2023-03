El impresionante descubrimiento de un psicólogo sobre los secretos de las personas

El especialista también busco ayuda en varios libros e hizo un gran descubrimiento: "Me di cuenta de que en realidad no sabíamos nada. No era que no se hubieran abordado, sino que los psicólogos simplemente asumieron que sabían cómo eran los secretos y los recrearon en el laboratorio en lugar de mirar cómo eran en el mundo real", agregó en el mismo medio.

"No teníamos respuestas satisfactorias para algunas de las preguntas más básicas, como qué secretos guarda la gente o con qué frecuencia los conservan y qué sucede cuando un secreto viene a la mente".

Un psicólogo detalló en qué consisten los secretos de las personas

Luego de todo el estudio realizado Slepian se propuso a contar todo esto: "Hay todo tipo de pensamientos y de experiencias que hemos tenido de los que la gente no sabe, pero eso no significa que son secretos. Hay temas que sólo le confiarías a tu círculo más cercano o de las que no discutirías en ciertos espacios", expresó.

El también autor de "The Secret Life of Secrets" (La vida secreta de los secretos), la distinció de un secreto es la inteción a contarlo: Pero eso tiene más que ver con la noción de privacidad"."Defino el secreto como la intención de retener información de una o más personas: en el momento en que tienes la intención de no contarle algo a otra persona, nace un secreto".

"El que no hayas tenido que ocultar ese secreto en una conversación, no significa que no lo tengas. De hecho, encontramos que no es muy frecuente que tengamos que guardar un secreto en una conversación, pero es muy común encontrarte pensando en tu secreto, o incluso rumiándolo", destacó.