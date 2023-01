Causa furor en TikTok: boy band hace una coreografía de la canción de Shakira

Ya no hay espacio en el que la Music Sessions 53 entre Shakira y Bizarrap cause impacto. La polémica canción ha acaparado toda la atención en plataformas digitales, se hizo acreedora de records en YouTube y Spotify y ha sido centro de miles y miles de publicaciones en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok .

Y fue en la plataforma asiática que una boy band se animó a crear una coreografía y la más entusiasta fue la propia Shakira , quien no dudó en dejar sus impresiones al respecto.

La famosa canción lanzada el 11 de enero ha arrasado con todo, y su éxito no solo se debe a la referencia al fin de la relación con Gerard Piqué, sino también a frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, entre otras.

Si bien el videoclip oficial lanzado en la cuenta de Bizarrap en YouTube muestra a Shakira en un estudio de grabación frente a un micrófono y entonando la “BZRP Music Session #53″, lo que mucho no imaginaron es que le crearían una coreografía en TikTok y que esto sería del total agrado de la cantautora.

TikTok: La coreografía viral de la “BZRP Music Session #53″

Se trata de una coreografía creada por ‘Amor’, la nueva boy band del momento conformada por cinco jóvenes que se presentan en redes sociales como una ‘Spanglish Latin BoyBand’ y son de Estados Unidos, España y Colombia con “5 diferentes personalidades y aspiraciones. La integran Yago Vidal, Nico Carioco, Angel Calero, Christian Gonzalez y Cristian vidal.

Ellos no solo le crearon los pasos de baile en TikTok, sino que también la cantaron a capela y quedaron totalmente sorprendidos de que ella los promocionara en su cuenta oficial. “Qué emoción. Te queremos mucho Shakira, gracias por compartir nuestro video”, escribieron en su cuenta oficial @amormusic en Instagram.

Este logro no paso desapercibido para sus incondicionales o nuevos fans: “Bien merecido que comparta su video! Me encantó y esperaba ver un vídeo de ustedes con la música completa. Llegué acá porque Shakira compartió su video y la verdad me alegro por qué los pude conocer”, “Lo hermoso que suena cuando cantan todos juntos”, “Woww de verdad que tienen un talentazo”, entre otros.