'Batman coreano': el futbolista que se hizo viral por jugar con una máscara en el Mundial Qatar 2022

Conocido también como 'El Messi de Corea del Sur', su nombre de pila es Son Heung-min , y se ha convertido en el gran jugador del país asiático. Pero más allá de su rendimiento físico, su aparición con una máscara de Batma, no pasó desapercibida y se convirtió en la imagen popular de las últimas horas en la máxima fiesta futbolista.

El futbolista ingresó a la cancha con una máscara facial que le cubre los principales huesos de la cara y los ojos. Sin embargo, según medios especialistas, Son se llevó esta protección para evitar problemas o lesiones en el partido, y la razón es que en una oportunidad, cuando chocó muy fuerte con Chancel Mbemba, defensor de Marsella, todo apuntaba a que podría perderse el Mundial Qatar 2022, por una lesión en la cavidad ocular.

Son: la estrella de la selección de Corea

No cabe dudas que Son, es la principal carta ganadora de Corea del Sur, por su velocidad, se ha convertido en la 'As' que tiene Corea para abrir cualquier defensa. Y no en vano tiene experiencia con más de 100 partidos y 35 goles, que dejan en evidencia todo su potencial.

Pero la llegada de Son al Mundial también está envuelta en incertidumbre. Es que el jugador pasó por el quirófano el 4 de noviembre y la Federación Coreana confirmó que la operación había sido exitosa. El 9 de noviembre, el futbolista de 30 años escribió en su perfil de Instagram que no se perdería de estar en Qatar “por nada del mundo”.

La máscara no le disminuye la visión periférica y está hecha a medida del futbolista. La Federación Coreana le confirmó al medio JoongAng Ilbo, de Seúl, que el mejor futbolista del seleccionado llevaría una protección especial durante la gran cita mundialista.

“Lleva al Mundial una máscara confeccionada por su club, Tottenham”, aseguraron. La fractura ocular fue sellada con una pieza de metal, por lo que el casco protector servirá para evitar que la zona lesionada sufra en algún contacto con un rival o un eventual choque de cabezas.