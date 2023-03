Así es la vida de una mujer que no produce saliva ni lágrímas ¡Extraño caso!

A pesar de ello, no le prestó mucha atención, pero luego de cuatro años vio como estos síntomas comenzaron a empeorar, por lo que decidió buscar la opinión de varios especialistas, los cuales no lograron determinar lo que sucedía.

"Con el paso del tiempo, mis síntomas solo empeoraron. Ya no producía lágrimas ni saliva, entonces no podía llorar y para comer tenía que beber líquidos al mismo tiempo. Empecé a tener dolores muy fuertes en las articulaciones y un cansancio constante que me impedía hacer cualquier cosa, incluso actividades sencillas del día a día", explicó Rafaela.

"Me diagnosticaron fibromialgia, pero sabía que no era solo eso, que tenía otra enfermedad. También me diagnosticaron lupus, pero los médicos se equivocaron", recordó y agregó: "no era posible que tuviera tanto dolor. Sentí dolor en todo el cuerpo y decían que tanto no era posible".

"Pensé que me estaba volviendo loca, que el dolor no era real sino psicológico. Me derivaron al reumatólogo, quien me pidió una serie de exámenes. A los seis meses llegó el diagnóstico: tenía el síndrome de Sjögren. Nunca había oído hablar de él y no tenía ni idea de lo que era", sumó.

Luego del diagnóstico comenzó a compartir su experiencia

"Muchas personas miran y como no tengo un signo físico de la enfermedad, porque es 'invisible', dudan de que realmente exista. La gente no entiende mi cansancio y mis dolores en el cuerpo. Tuve que mostrar el certificado médico para que me creyeran", expresó.

"Es diferente que hable un médico o que hable una persona con la enfermedad. Por eso trato de mostrar un poco de mi vida y hablar mucho con otras personas que también tienen el síndrome. Nos apoyamos entre nosotros", resaltó.

A pesar de que no existe una cura para este peculiar síndrome, se realiza un tratamiento con un equipo especializado que incluye: reumatólogos, oftalmólogos y dentistas.