Whatsapp Plus: ¿Cómo descargar gratis la última versión?

WhatsApp Plus es una aplicación 'no oficial' que presta el servicio de comunicación instantánea como la app original, pero incluye además, ciertas mejorías y beneficios que la hace mucho más atractiva.

Estos modelos de teléfonos ya no podrán tener WhatsApp a finales de 2022

La característica más resaltante de WhatsApp Plus, es que permite cambiar totalmente la apariencia de la aplicación, como por ejemplo ponerle el logo de color azul con el que se diferencia de la app oficial. Asimismo, Whatsapp Plus se mantiene en constante evolución, y presenta actualizaciones de forma frecuenta para sus usuarios.

La versión 19.50.1 es la última actualización que se tiene registrada de WhatsApp Plus del pasado 2 de enero de 2023.

whatsapp plus (3).png

Te contamos cómo descargarla e instalarla gratis en tu teléfono:

Al no ser una aplicación oficial no la encontrarás en las Store de los Smartphones, por lo que puedes encontrar muchos enlaces maliciosos para descargarla que pueden dañar tu celular, por lo que hay que verificar el sitio más seguro para descargar Whatsapp Plus gratis.

Lo más importante a tomar en cuenta, es que, para descargarla no debes tener la aplicación original de Whatsapp instalada en tu celular, ya que tu cuenta puede ser baneada. Luego, deberás descargar la APK, instalar y activar la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Como-instalar-WhatsApp-Plus-paso-3.png

Finalmente, ejecuta el archivo APK para que puedas utilizar la app. El proceso es similar a la versión original de WhatsApp, pero cabe destacar que esta app es soportada por versiones iguales o superiores a Android 4.4.