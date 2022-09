Mitos y verdades de hacer dinero vendiendo fotos en OnlyFans

El diario estadounidense 'The New York Times' compartió un reportaje, donde entrevistó a varias mujeres que se sumaron a la plataforma azul después de la pandemia, y que revelaron cómo es la competencia dentro del sitio, y hablaron sin filtros sobre cómo es realmente la ganancia para sus creadores de contenido.

Una de las mujeres entrevistadas, dejó su trabajo para cuidar a su hijo y comenzó a publicar fotografías en lencería en OnlyFans, y aseguró que en dos meses ganó un total de 64 mil dólares, lo que era un monto suficiente para vivir, incluso para ayudar a algunos amigos y familiares con sus deudas. “Es más dinero del que jamás he ganado en ningún trabajo”, dijo esta mujer.

onlyfans.jpg Foto: creadoras de contenido de OnlyFans cuentan todo sobre la plataforma

Otra de las consultadas, abrió su cuenta luego de haber sido despedida durante tres oportunidades de su empleo como consecuencia de la pandemia, incluso tuvo que dejar sus estudios para reducir los gastos, y unos amigos le sugirieron recurrir a OnlyFans, pero sus ganancias no fueron tan grandes, y obtuvo apenas 500 dólares en varios meses.

Todo parece indicar que no todas corren con la misma suerte, en el primer caso nos encontramos con una creadora que logró una gran suma de dinero, y otra que tenía altas expectativas y no logró cubrirlas. Y aunque no hay una fórmula segura para lograr éxito en OnlyFans, hay quienes aseguran que la alta demanda podría afectar los resultados.

¿Por qué se unen tantas mujeres a OnlyFans?

Según el diario, para diciembre de 2021, OnlyFans tenía más de 90 millones de usuarios y más de un millón de creadores de contenido, un aumento considerable con respecto a los 120.000 en 2019.

Las creadoras de contenido con mayor éxito, suelen tener un perfil de modelo, estrellas de contenido para adultos o celebridades con muchos seguidores en las redes sociales, a través de las cuales promocionan su OnlyFans y atraen usuarios.

Pero la otra cara de la moneda, es que muchas de las creadoras que se han unido a la plataforma debido a cuestiones económicas apremiantes no tienen tantos seguidores en las redes sociales ni ninguna manera de hacer un negocio constante de esto.

onlyfans (3).jpg

"La idea de que la gente simplemente va a abrir una cuenta de OnlyFans y le comenzará a llover dinero es de verdad errónea", expresó Angela Jones, profesora adjunta de Sociología en la Universidad Estatal de Nueva York en Farmingdale, consultada por el diario.

Cabe destacar que OnlyFans se queda con el 20 por ciento de cualquier pago. Algunas creadoras reciben propinas a través de aplicaciones de pago, en cuyo caso no tienen que darle un porcentaje a OnlyFans; Benavidez gana la mayor parte de su dinero de esta manera.