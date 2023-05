Google eliminará cuentas inactivas: Esta es la fecha límite que tienes para recuperar datos

Google eliminará cuentas que ya no se usen

Es por ello que si no has iniciado tu cuenta en Google y tienes información almacenada en otros productos como Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube y Google Fotos , tu perfil será eliminado de manera definitiva, motivo por el que recomiendan activar la cuenta antes de la fecha limite.

image.png

Aquellos perfiles que podrían ser perjudicados con esta medida, Google enviará constantes notificaciones con tiempo de anticipación a los correos electrónicos vinculados a la cuenta de Gmail para que tomen las precauciones necesarias.

Los detalles de Google sobre esta medida

La empresa expresó que aquellas cuentas olvidadas tienen contraseñas antiguas, las cuales podaras ser reutilizadas o incluso ser comprometidas previamente, disminuyendo así su efectividad, además se puede correr el riesgo de que no se haya activado las fallas de verificación.

“Nuestro análisis interno indica que las cuentas abandonadas tienen al menos 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos”, detalló Google en un comunicado para explicar la vulnerabilidad de estas cuentas.

image.png

Para mantener tu cuenta activa, debes iniciar sesión al menos una vez cada dos años y usar algunos de los productos de la empresa. Estas actividades pueden ser: enviar un correo, usar Google Drive, ver un video de YouTube, usar el buscador, crear documentos, entre otros, lo que generará la activación de manera inmediata.

Si después de la fecha limite aún no activaste tu cuenta, a diferencia de otras ocasiones cuando de manera accidentas borras tu perfil u ocurre algo inesperado, en esta oportunidad no podrás recuperar la cuenta y no podrás tener acceso a la información que habías guardado.