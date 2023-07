Gaming: Xbox One y Series estrenan pantalla de inicio

Otra de las funciones, será una opción para cambiar tu fondo, para que este coincida con el juego seleccionado en tu lista. Como si esto no fuera suficiente, mejora el descubrimiento de juegos, al introducirlos en la lista que tienes personalizadas para ti.

De igual manera, podrás personalizar tu experiencia al agregar tus títulos preferidos, así como grupos seleccionados. Sumado a ello te ayudará a encontrar todo lo relacionado con lo que sucede en la comunidad, a través de todas las actualizaciones.

The New Xbox Series X|S and Xbox One Home Experience