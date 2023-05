¿Cómo subir historias de Instagram desde la pc?

instagram4.png

Precisamente esta última es la más popular entre los usuarios de Instagram, ya que desde desde celebridades hasta pequeñas empresas recurren a esto para enviar al mundo sus mensajes más directos.

Pero, lo que también es cierto es que Instagram es una red social centrada en dispositivos móviles y es por eso que muchas funciones se limitaron solo a las aplicaciones móviles. Por ejemplo, no te permite publicar imágenes, vídeos, stories, etc., desde la computadora.

Esto no es algo casual sino que Instagram ideó esto deliberadamente para fomentar el uso de aplicaciones móviles. Pero, eso no significa que no haya maneras, ya que como sucede tantas veces con la tecnología, existen mecanismos para saltarse el camino habitual y que nos podamos de esta manera aprovechar de esas pequeñas trampas para lograr el objetivo.

Instagram: el truco para subir stories desde la PC

Para ello existe un pequeño truco que se puede hacer en el navegador desde la computadora para publicar una story en Instagram y aunque se requiere un poco de esfuerzo, es el único método que funciona. Estos son los pasos.