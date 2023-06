Aseguran que la nueva función de PlayStation Plus es similar a Xbox Game Pass

PlayStation Plus lanza nueva funcion que está relacionada con la nube

Además de ello los jugadores podrán disfrutar en streaming algunos de los títulos que hayan comprado y formen parte de su colección digital de los lanzamientos de PS5 . Aunque pasa por su fase se pruebas muy pronto estará disponible y el único requisito es tener una suscripción vigente de PlayStation Plus Premium .

image.png

En la actualidad la plataforma plus esta disponibles en muchas regiones ofreciendo la posibilidad de jugar en línea juegos de PS4, PS3 y PS2. Ahora subirán un escalón más, debido a que de igual manera podrán jugar los títulos de la última consola lanzada.

Los que espera Sony de la nueva función de PlayStation Plus

Aunque no han revelado cuales serán los juegos que se podrán transmitir, los jugadores disfrutarán de este servicio con los títulos disponibles de su colección digital, además de ello la nube también se usarán en las pruebas de juego que estén en el catálogo.

Esto permitirá que los jugadores no tengan que esperar mucho tiempo en descargar o instalar un juego, debido a que pronto podrán hacer de una manera muy sencilla a los títulos compatibles de PS5 con solo tener su suscripción activa.

image.png

“Nuestro objetivo es agregar esto como un beneficio adicional a PlayStation Plus Premium como parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar el valor de PlayStation Plus. Creemos que es importante que los miembros Premium puedan disfrutar de tantos juegos como sea posible a través de la transmisión en la nube”, detalló Sony a través de un comunicado.

Por los momentos pasa un periodo de prueba pero todo indica que sean lanzada muy pronto, aunque no se sabe si llegará a Latinoamérica, done el servicio de la nube no funciona.