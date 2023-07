Apple lanza los Beats Studio Pro con muchas mejoras ¿Cuáles son?

Además de las novedades, tiene grandes mejoras, como su calidad de sonido, gracias a que ahora cuentan con las últimas novedades tecnológicas de la compañía, siendo este el audio espacial que incluye seguimiento de la cabeza, cancelación de ruido la cual se adapta gracias a su procesador dedicado, sumado de unos nuevos micrófonos.

Como si las novedades y las mejoras no fueran suficiente, también avanzaron con respecto a su conectividad, ofreciendo tres tipos de conexión: Bluetooth, con la posibilidad de cargarlos y escuchar al mismo tiempo, USB-C con soporte de audio sin pérdida de Apple Music y finalmente un conector de 3,5 mm.

Sus controles están ubicados en su mayoría en el auricular izquierdo, con su característico botón con la letra b, en los cuales podrás pausar, reproducir la música, avanzar, retroceder o simplemente activar a Siri para responder tus llamadas. Por su parte, en el auricular derecho tendrás el botón encendido, así como como cambiar los modos de sonido y de emparejamiento.

Behind the Design with Beats Studio Pro | Beats By Dre