¿Zaira Nara y Facundo Pieres se reconciliaron?

" Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija. A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree ”, manifestó de manera firme.

image.png

Luego de ello aclaro que estaba sola: “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”, destacó.

"Estoy sola, la verdad que estoy muy tranquila", soltó para sorpresa de muchos y agregó: “No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”.

Las pruebas de que Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían reconciliado

Semanas después a esas declaraciones, la pareja parece esta disfrutando de una segunda oportunidad, debido a que según lo reveló Juariu la pareja estuvo en Londres, donde disfrutaron de una tarde juntos y se tomaron algunas fotografías aunque no juntos todo indicaría que fue solo pocos segundos de diferencia.

Zaira viajó a Londres junto a unas amigas, mientras que el polista se encontraba allí, debido a que está disputando un torneo con su equipo, motivo por lo que ambos decidieron compartir desde sus respectivas cuentas como disfrutaron su estadía en el país europeo.

image.png

Lo que indica que estuvieron juntos son los detalles que se ven detrás de la foto, las cuales se pueden observar en el trabajo realizado por Juariu, por lo que todo parece que Zaira y Facundo volvieron a unirse aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de manera oficial.