Zaira Nara reveló qué relación tiene con Facundo Pieres

A pesar que son muchas la especulaciones desde hace algún tiempo que vinculan a Zaira Nara y a Facundo Pieres en una relación sentimental, la hermana de Wanda ha sido muy firme al no dar detalles sobre ello, incluso hace poco aseguró estar sola.

" Estoy sola, estoy muy tranquila. No tengo nada que blanquear”. “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”. “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo ”, fueron algunas declaraciones de Zaira semanas atrás sobre el tema.

image.png

Sin embargo los rumores continúan, debido a que muchos aseguran que la pareja se reconcilió luego de unas fotos que publicaran ambos de una reciente visita a Londres, en la que los dos habrían compartidos varis días, por lo que serían uno de los indicativos que estarían nuevamente untos.

Las palabras de Zaira Nara sobre su relación con Facundo Pieres

Dentro de poco la modelo tiene previsto viajar al continente asiático para asumir unos compromisos laborales, por lo que antes de ello, ofreció algunas declaraciones a LAM y habló específicamente sobre la supuesta relación que tiene con el polista.

“Anda bien. A caballo es de los mejores que conozco”, indicó con un poco de ironía sobre el tema, aunque luego dio los detalles sobre ello: “La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mam., no estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi no relación, de mi momento sentimental".

Zaira Nara y Facundo Pieres.jpg Zaira Nara habló de su relación con Facundo Pieres

"Estoy para trabajar, y cuando vuelvo a casa, ser mami cien por ciento”, continuó agregó: “No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro”.

Aunque por el momento no blanqueó la relación no descartó hacerlo próximamente: “Algún día, cuando tenga ganas de salir de la mano por la 9 de Julio con alguien, me van a ver. Y a los primeros que voy a llamar va a ser a ustedes".