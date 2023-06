"Yo soy Betty, la fea": Los actores que no estarían en la tercera temporada

image.png

El periodista Carlos Ochoa fue el encargado de dar a conocer esta información a través de sus redes: “¡Tristes noticias! Llamaron a contarme que cuatro integrantes del elenco fueron descabezados ¡No piensan en los fanáticos!”, escribió el comunicador.

¿Quiénes serían los ausentes en la tercera temporada de "Yo soy Betty, la fea"?

Según el comunicador una de las primeras figuras que no estará en esta parte sería la actriz Paula Peña, quien le dio vida Sofía López de Rodríguez, secretaria de la vicepresidencia financiera de Ecomoda. Además la popular ‘Pupuchurra’, quien la interpretó Martha Isabel Bolaños tampoco sería parte.

“No vendría desde Brasil —donde está radicada en la actualidad—, como que no la llamaron. Le pidieron su carné de Ecomoda y chao (...) Tampoco habrían llamado a la ‘Pupuchurra’. Dicen que estaba disponible porque ya acabó las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’, pero le dijeron que, supuestamente, no puede estar si no está el personaje de Peña”.

image.png

María Eugenia Arboleda quien encarno a Mariana Valdés sería otras de las ausencias, a ella también se le sumaria la que hizo de madre de Betty: Julia Solano de Pinzón, interpretada por Adriana Franco, quien no fue tomada en cuenta por la producción de la trama.

image.png

“Dicen que Adriana, esta talentosa actriz, no fue tenida en la convocatoria para revivir su personaje ¡El diablo es puerco!”, agregó. No obstante se supo que hasta los momentos, el resto del elenco que incluye a las principales figuras si estarían presentes, así como la hija de la pareja protagónica quien ya contaría 22 años y tendría un papel clave en la historia