"Ya no me gusta llevar ropa": Jason Momoa se desnuda en un show de tv

jasonmomoa2.jpeg

Ahora, se deshizo de su ropa en medio de una entrevista, en el programa Jimmy Kimmel Live para hablar de sus actuales proyectos cinematográfico. Jason Momoa fue invitado al show para conversar sobre Slumberland, el nuevo filme con Netflix que se estrena este mes y que está promocionando.

En este filme, Jason Momoa encarna a Flip, una criatura mitad humana mitad bestia, que ayuda a la protagonista a navegar por un mundo de fantasía. Después de la premier en Los Ángeles, el actor acudió directo al estudio con la misma ropa: un pijama morado y mocasines de leopardo.

El también empresario completó su look con una casaca de terciopelo lila degradado, adornada con galones y medallas que pertenece a su personaje en la película. También portó, como es habitual en él, numerosos collares, pulseras y anillos.

Jason Momoa se quita la ropa

Con el cabello recogido, pudimos apreciar el tatuaje de su cabeza, que se hizo hace apenas dos meses a la manera tradicional hawaiana, es decir, con un palo y una aguja impregnada en tinta que va perforando la piel con pequeños toques. Un proceso doloroso que es toda una ceremonia en la cultura hawaiana.

Kimmel le preguntó por una imagen que el actor compartió en sus historias de Instagram en la que aparece pescando luciendo un "malo", una prenda tradicional hawaiana similar a un calzón que cubre sus partes íntimas por delante, pero es tanga por detrás, dejando su trasero al aire.

Jason Momoa Strips Down to Traditional Hawaiian Malo, Talks About New Tattoo & Working with LeBron

"Estoy haciendo un show. Soy el creador, escritor, director productor y actor de esta serie para Apple TV llamada Chief of War que tiene lugar en 1790-1800 en Hawai", explicó mientras disfrutaba de una cerveza. "Por eso lo llevo cada día. Me estoy preparando para el papel, me gusta entrar en personaje y estaba bronceando mi trasero blanco".

Ante la pregunta del presentador sobre la comodidad de la prenda respondió. "Sí, la verdad es que ya no me gusta llevar ropa. Lo llevo todo el tiempo". "¿Lo llevas ahora bajo tu ropa? ¿De qué material está hecho?", preguntó Kimmel.

Sin responder, Momoa se levanto y mostró su "malo" despojándose del resto de su ropa y presumiendo su figura escultural, sus músculos trabajados y el resto de sus tatuajes, causando impacto en la audiencia.