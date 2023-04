Ya está a la venta la casa en la que vivieron Shakira y Gerard Piqué ¿Cuánto cuesta?

Aunque Shakira ya se encuentra instalada desde hace algunas semanas en su mansión de Miami con sus hijos, los medios españoles informaron que la lujosa propiedad que el vivivó con su ex pareka en Barcelona ya fue puesta a la venta por varios millones de euros.

Esta mansión es una de las más vistosas en la exclusiva zona de Barcelona que cuenta con todas las comodidades como: una cancha de tenis, parque, pileta con una gran cascada, tres salones comedor, una sala de estar gigante, gigante terraza descubierta y una cocina con una estupenda isla que también sirve como punto de reunión.

¿Qué discordia generó la mansión que compraron Shakira y Gerard Piqué en Barcelona?

La casa fue adquirida por la ex pareja en el 2012 por 4.8 millones de dólares, según lo dio a conocer Celebrity Neth Worth. Sin embargo el aumento considerable a su valor, se debe a que el camino sufrió grandes modficaciones que la llenaron de lujosos detalles.

Hace unos días el paparazzi de los famosos Jordi Martin dio a conocer cual fue uno de los problemas de la ex pareja relacionados a la prpiedad: “Tuve acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa, porque en 2012 la compran Piqué y Shakira a nombre de una corporación registrada en Barcelona, pero a día de hoy en esa compañía ya solo salen Piqué y su papá; Shakira ya no sale”, reveló.

Cabe destacar que luego que se diera a conocer que la mansión este la venta, queda por descartado el hecho de que allí se iba Vivir Piqué con Clara Chía, algo que habían especulado distintos medios de hace semanas. Mientras tanto la pereja continuará viviendo su piso de la Calle Muntaner el cual cuenta con tres plantas y tiene un costo alrededor de 5 millónes de dólares.