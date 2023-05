Wanda Nara: Las incógnitas de su publicación eliminada en Instagram

Wanda Nara sigue atizando la polémica en torno a su situación sentimental, sobre todo por la tensa situación que vive en su matrimonio con Mauro Icardi , del que aseguró estar separada aunque el deportista no ha confirmado la ruptura.

En redes sociales, la conductora de MasterChef Argentina ha dejado mensajes que, aunque no hacen alusión directa, son interpretados como mensajes codificados que dan cuenta del momento que vive, algo que ha sido acompañado de apariciones públicas junto a L-Gante , con quien antes se le había relacionado sentimentalmente .

En medio de esto, Wanda Nara llamó la atención por una publicación que hizo en su perfil de instagram que generó una ola de comentarios y que luego eliminó de su cuenta.

La publicación eliminada de Wanda Nara

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste”, inicia el texto que acompaña una fotografía en ropa interior, con la vista perdida entre las cortinas contemplando el afuera.

“Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, cerró el posteo, al que le sumó dos emojis, uno corazón y el de una nube con lluvia. Este mensaje hizo que automáticamente fuera relacionado con L-Gante como el destinatario de esas palabas, músico con el que ella había colaborado en el tema El último romántico.

Aunque el posteo ya no puede ser visto en el perfil de Wanda Nara, vale recordar que lo publicó a tan solo 24 horas después de otro en el que podía leerse: “Se me acercó el chico del barrio, el turro y el empresario, yo no escabio y a ninguno le di mis labios”, acompañado de una selfie en ropa interior recostada en la cama.

Además, sumó un texto que generó muchas especulaciones: “Se viene y se van a morir”, lo que muchos dieron por cierto una posible nueva colaboración musical, aunque resta ver con qué músico, teniendo en cuenta las últimas palabras de ella.